اجتماع الصلاة في كنيسة العذراء بمصر الجديدة الليلة

تشهد كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة للأقباط الأرثوذكس في مصر الجديدة، اليوم الجمعة، فعاليات اجتماع الصلاة بعنوان “في ظل جناحيك” في مقرها بأرض الجولف، بدءًا من الساعة الخامسة مساء.

يواصل اللقاء فعالياته الروحية وتطبيق عدد من الطقوس ويستمر حتى السادسة والنصف مساءً، وتقديم عدد من الصلوات بالتزامن مع فترة روحية تعرف بـ"الخمسين المقدسة" والتي تحمل الكثير من المظاهر الروحية.



الخمسين المقدسة.. فترة روحية يعيشها الأقباط



"الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ.



أما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

مظاهر احتفال الكنيسة القبطية بعيد القيامة



احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يدعى يهوذا.

كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الاستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر أيام المسيح في الأرض.