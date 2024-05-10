اللواء سفير نور: "العامري" رمز الإخلاص.. وشكراً لمجلس الأهلي

وجه اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الحفل الرائع لتأبين الفقيد الراحل العامري فاروق وزير الرياضة السابق ونائب رئيس القلعة الحمراء الذي وافته المنية بعد وعكة صحية مفاجئة.

وحرص اللواء سفير نور عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق على حضور حفل التأبين بدعوة كريمة من المجلس الحالي للقلعة الحمراء، ودخل نور في أحاديث مطولة مع أعضاء مجلس إدارة الأهلي والعديد من رموز النادي الذين حضروا الحفل.

وقال نور إن حفل التأبين وإزاحة الستار عن تمثال الراحل العامري فاروق يعد لفتة أكثر من رائعة ترسخ لقاعدة تاريخية بأن الأهلي دائماً لا ينسى أبناءه وخاصة المخلصين الذين لم يقصروا بنقطة عرق أو دقيقة من الجهد لخدمة النادي.

وأضاف:" العامري فاروق كان رمزاً للإخلاص والعطاء منذ أن كان عضواً عاملاً بالنادي بدأ المشاركة في اللجان النوعية ثم تدرج في مجالس الإدارات وتعامل مع العديد من الرؤوساء داخل النادي وعلى رأسهم الراحل صالح سليم".

وتابع:" لدي العديد من الذكريات مع الفقيد الراحل الذي نعتز به ورحيله كان فاجعة كبيرة بالنسبة لنا سواء كأهلاوية أو كمقربين منه ونعلم تاريخه وطريقة عمله وما قدمه للنادي على مدار سنوات من العمل الإداري".

وأشار إلى أن العامري قدم الكثير للرياضة المصرية أيضاً أثناء فترة توليه وزارة الرياضة وساهم في عودة النشاط الكروي بكل قوة.