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الجمعة 10 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس.. رياح مثيرة للأتربة وأمواج البحر مضطربة

الطقس
الطقس

حالة الطقس.. تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحبه نشاط رياح ملحوظ على مناطق عدة.

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طقوس كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة في أولى فعاليات الخمسين المقدسة

ووفقا لهيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد رياحا نشطة أحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية ويكون لها تأثير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، وأيضا تؤثر على مناطق شمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة

وقالت هيئة الارصاد، إن الطقس يشهد وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحري.

وحركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس اليوم، اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من( ٣:٢ متر )

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة  علي مناطق الجمهورية :-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية 

- السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية 

- جنوب سيناء  ٣٧ درجة مئوية 

- شمال الصعيد ٣٩ درجة مئوية 

جنوب الصعيد  ٤٠ درجة مئوية

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