اتحاد جدة في ورطة بسبب الإصابات

يعاني اتحاد جدة العديد من الإصابات قبل مباراته المقبلة أمام الإتفاق ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الإتفاق يوم الجمعة المقبلة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري السعودي.





وتعرض 10 لاعبين داخل اتحاد جدة للإصابة وأكدت التقارير أن بعضهم يتلقى العلاج والبعض الآخر يخضع لبرامج تأهيلية بعد الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.



أكدت التقارير السعودية أن قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة داخل اتحاد جدة المصري أحمد حجازي وأحمد شراحيلي وزكريا هوساوي وأحمد بامسعود وعمر هوساوي و حامد الغامدي لاعب الوسط والمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العميد.



وتابعت التقارير أن البرازيلي فابينيو والإيطالي لويز فيليبي ذهبا إلى العيادة من أجل مواصلة البرنامج التأهيلي الخاص بالثنائي بعد التعافي من الإصابة.



وتتابع "عيادة اتحاد جدة" موقف جميع اللاعبين المصابين داخل صفوف الفريق ماعدا المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سافر للعلاج في مدريد.

