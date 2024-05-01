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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يوضح سبب غياب الجزيري عن مباراة البنك الأهلي

سيف الجزيري
سيف الجزيري

يغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة البنك الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري للإيقاف.

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جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

ولم يتواجد المهاجم التونسي في قائمة الزمالك لخوض لقاء البنك الأهلي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر -  مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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