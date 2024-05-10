حضريها في الأعياد.. طريقة عمل كيكة الرمان بالكريمة اللذيذة

كيكة الرمان من الوصفات المبتكرة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها في الأعياد، فتتميز بلونها المبهج ومذاقها الشهي، بالإضافة لمكوناتها البسيطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل كيكة الرمان

المقادير

الرمان : نصف كيلو (حبّ)

- دقيق : 2 كوب

- كريمة الخفق : 2 كوب (سائلة)

- سكر : كوب

- عصير الرمان : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر البودرة : ربع كوب

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

في وعاء كبير ضعي الدقيق، والملح، والبيكنج باودر وقلبي جيداً.

في وعاء آخر، ضعي الزبدة والسكر واخفقي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام كالكريمة وفاتح اللون، ثم أضيفي البيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق حتى يختفي البيض تماماً.

أضيفي الفانيليا واخفقي جيداً، ثم زيدي نصف خليط الدقيق ونصف عصير الرمان واخفقي، ثم أضيفي الكمية المتبقية من المكونات واخفقي حتى يختفي الدقيق تماماً.

صُبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة ثم ضعيها في الفرن لمدة 35-40 دقيقة.

في وعاء كبير ضعي الكريم وسكر البودرة ودبس الرمان، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط كالكريمة.

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد تماماً ثم قسميها بالعرض إلى جزئين، ضعي طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة ثم بعض من حبات الرمان وأضيفي طبقة أخرى من الكيك، وغطي الكيكة بباقي الكريمة من الأعلى والأطراف ثم غطي الكريمة بحبات الرمان.

أدخلي الكعكة للثلاجة لحين التقديم، وتُقطع وتُقدم باردة.

فوائد تناول الرمان

جيد لصحة القلب

يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.



الوقاية من فقر الدم

إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم (Anemia) الناتج من نقص الحديد.



تعزيز نضارة البشرة

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضًا في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.



يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة ، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.