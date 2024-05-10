آمن الكويت يكشف انتحال مواطن صفة رجل أمن

كشفت تحريات رجال مباحث أن ما ذكره رجلا دورية مرور من انتحال مواطن صفة رجل أمن بتقديم باج امني ليس له محل من الإعراب وان المتهم قدم الباج الأمني كونه لا يحمل اثباتا.

وكانت دورية تابعة للإدارة العامة للمرور اتهمت مواطنا من مواليد 1993 بانتحال صفة رجل امن، عقب توقيف «تاكسي» لمخالفته انظمة السير وكان بداخله شخص تم طلب إثباته فأبلغهم بأنه نسي البطاقة المدنية وقدم لهم «باج» أمنيا كإثبات شخصي.

هذا، وتضمن تقرير المباحث أنه بمواجهة المدعى عليه بتهمة انتحال صفة رجل أمن أنكرها جملة وتفصيلا، وبسؤاله عن «باج» الداخلية أفاد بأنه كان عسكريا سابقا بوزارة الداخلية، وأنه محتفظ به، وبعد

إلحاح من رجلي الدورية والتهديد باحتجازه كونه لا يحمل اثباتا قدم لهم الهوية ليثبت أنه مواطن لا اكثر من ذلك.

كما داهمت مباحث الأحمدي اكبر مصنع للخمور المحلية في العام الحالي 2024، وذلك في منطقة ام الهيمان وضبط بداخله 4 وافدين، وتمثلت المضبوطات في 214 برميلا كبير الحجم ممتلئة بالمواد المسكرة و8 براميل للتقطير و400 قنينة خمر معبأة جاهزة للبيع و500 كيس لمواد التصنيع و1600 قنينة فارغة وجاهزة للتعبئة. وكانت قد وردت معلومات إلى مكتب مباحث ميناء عبدالله وعلي صباح السالم عن وجود مصنع للخمور المحلية الصنع يديره عدد من العمالة بقصد البيع والاتجار، وذلك في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) قطعة 6، وبعد التأكد من جدية المعلومة وصحتها تم استصدار الإذن القانوني من وكيل النائب العام. واعترف المتهمون بتأجير منزل بالكامل مقابل 650 دينارا واستغلاله لأكثر من عام في تصنيع الخمور المحلية. وذكر المصدر ان جميع أرجاء المنزل تحولت إلى اماكن للتصنيع والتخزين بما في ذلك الحمامات والمطابخ.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي فهد العوضي بحبس «حدث» لمدة 5 سنوات عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والشروع بتفجير حسينية في منطقة مبارك الكبير، فيما برأته من تهمة الإضرار بمصالح البلاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، وهو طالب يدرس في الصف العاشر، أنه في غضون الفترة من يناير 2022 حتى 20 فبراير 2024 بدائرة إدارة حماية الأحداث في دولة الكويت، حال كونه باشر نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن ارتكب الجرائم موضع التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. كما أسندت النيابة إلى المتهم، أنه اشترك في جماعة محظورة «داعش» غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والاعتداء بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم ودعا آخرين للانضمام الى تلك الجماعة المحظورة، إلى جانب نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية تروج لأفكار التنظيم وكيفية صناعة الأجهزة المتفجرة وأدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية واعتناق مذهبهم وكذلك التدرب على صناعة المفرقعات والمتفجرات قاصدا من ذلك استعمالها بغرض غير مشروع وهو تفجير جامع بمنطقة مبارك الكبير، وازدراء فئة من فئات المجتمع وإثارة الفتنة الطائفية، ونشر أفكار تدعو إلى تفوق مذهب ديني على آخر، وتداول مواد مرئية ومسموعة عبر برنامجي التواصل الاجتماعي ‏«تليغرام»‏ و«واتساب» تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف ضد ذلك المذهب.