الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوريول .. الاتحاد الأوروبي “منقسم” و اطالب بعدم بيع الأسلحة لإسرائيل

بوابة الوفد الإلكترونية

طلب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل من أجل توقف القصف على قطاع غزة الفلسطيني.

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واشار بوريول في تصريحات صحفية  ، أن القصف الإسرائيلي لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزته.

 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “منقسم” حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما حدث في الشرق الأوسط.

 

وخاطب بوريل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي قائلا: “بعض القادة يقولون، هناك الكثير من الوفيات في غزة، والسؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟ هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50 ألف شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد؟”.

 

وفيما يتعلق بإمكانية اعتراف بعض دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، قال بوريل: “إذا اتخذ عدد قليل من الدول هذه الخطوة، فأنا متأكد من أن المزيد سيتبعها”.

 

يذكر أن إيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي كانت إسبانيا رائدة فيها.

 

وكان بوريل قال في تصريحات، مساء الأربعاء، إن إسرائيل هاجمت رفح رغم قبول حركة حماس اتفاق الهدنة، وبالرغم من كل المناشدات الدولية، مشيرا إلى أن على المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بشيء إزاء ذلك عاجلا أم آجلا، رافضا التهديدات التي تتعرض لها هذه الهيئة الدولية.

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