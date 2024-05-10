مانشيستر يونايتد يتقدم السباق لضم مدافع فولهام

كشفت صحيفة الديلي تايمز الأنجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي اقترب من ضم مدافع فريق فولهام توسين أدارابايو في صفقة أنتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكان توسين أدارابايو والذي يعد هدفا لعدد من الاندية الانجليزية خلال الفترة القادمة ينتهي تعاقده مع النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي قد جذب انظار نادي مانشيستر يونايتد لتدعيم دفاعه في الموسم المقبل .

وكشفت صحيفة الديلي تايمز ان وجود جاسون والكوس في منصب المدير التنفيذي لنادي مانشيستر يونايتد ربما يكون سببا في توقيع أدارابايو لنادي مانشيستر يونايتد حيث سبق وكان الثنائي متواجدا لفترة داخل نادي مانشيستر سيتي وهو ما يجعل لليونايتد أسبقية خلال المفاوضات لضم الاعب الذي ترغب اندية نيوكاسل وتشيلسي و توتنهام في ضمه الموسم المقبل .

وقالت الديلي تايمز ان توسين أدارابايو الذي انضم لفولهام قادما من ناشئي مانشيستر سيتي مقابل 2 مليون جنية استرليني ربما يكون الحل لمانشيستر يونايتد خاصة في ظل عدم التأكد من مستقبل اغلب مدافعي الفريق مثل هاري ماجواير و جوني ايفانز و فيكتور لينديلوف و رافائييل فاران مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل .