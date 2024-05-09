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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سمير عثمان يكشف أسباب تراجع مستوى التحكيم المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى أن عدم التركيز لبعض الحكام الكبار والعناد فى بعض الكرات سبب تراجع مستوى الحكام فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

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وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت" لا يوجد احتراف فى التحكيم المصرى وهناك بعض القرارات الصحيحة لاحتساب ضربات جزاء فى مباريات الدورى المصرى الممتاز لم تحتسب بسبب عدم التركيز .

وتابع سمير محمود عثمان " حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونج أخطأ بسبب عدم الانتظار فى بعض الكرات المؤثرة ".

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