ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته نتيجة خلافات أسرية في العمرانية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض في منطقة العمرانية.



توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم نقل المجني عليها إلى المستشفى، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وفى سياق آخر لقيت طبيبة مصرعها وأصيب زوجها في حادث انقلاب سيارة داخل مصرف بمحافظة الغربية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا من الأهالى، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، داخل أحد المصارف على طريق قرية دخميس - المحلة، في نطاق مركز المحلة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى المكان، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات، مصرع طبيبة، تدعى أميرة عبد الحميد 25 سنة وإصابة زوجها طبيب أسنان؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها.



ونقل مرفق الاسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصاب الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها واخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف والتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وترويجها.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم – له معلومات جنائية؛ لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبداخلها (47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام - 11 كيلو جرام "بارود" - 27 كيلو جرام "نترات بوتاسيوم" - ماكينة طحن - إسطوانة غاز - ميزان).

كما تم ضبط (مالك محل خردوات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتمكنت الحملات من ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط (بائع متجول) بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر وبحوزته (2000 قطعة ألعاب نارية)، كما تم ضبط (عاطلين) بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (585،000 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزته (كمية من الألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.