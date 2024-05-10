مقبلات سريعة.. طريقة عمل رول الدجاج بعجينة السمبوسة

رول الدجاج بعجينة السمبوسة من المقبلات الشهية التي يمكنك إعدادها في العزائم، فتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في جميع المنازل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.





طريقة عمل رول الدجاج بعجينة السمبوسة

المقادير

للتغطية :

جبنة : 2 ملعقة كبيرة (سائلة)

القشطة : 2 ملعقة كبيرة

- عجينة سمبوسة : حسب الحاجة (جاهزة)

- صدر الدجاج : كيلو (مسلوق ومقطع قطع صغيرة)

- الجزر : نصف كوب (مفروم)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / ومفروم)

- فلفل أخضر حلو : نصف كوب (مفروم)

- بهار الكاري : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : حسب الحاجة





طريقة التحضير

في مقلاة على النار، اخلطي البصل والجزر والفلفل الحلو، واقليهم بالقليل من زيت الزيتون حتى يصبح لونهم ذهبي.

أضيفي البهارات والملح والدجاج وقلبي المكونات واتركيهم لمدة دقيقتين، ثم أطفئي النار واتركيه جانباً ليبرد.

حضري التغطية بخلط الجبن مع القشطة بالملعقة في إناء حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

حضري العجينة وضعي في طرفها القليل من الحشوة ولفيها بشكل رول وضعيها في إناء زجاجي خاص بالفرن وهكذا حتى تنتهي من الحشوة جميعها.

صبي خليط الجبن والقشطة فوق الرولات إلى أن تتغطى جميعها.

أدخلي الإناء للفرن وحمري من الأسفل ثم من الأعلى حتى تصبح ذهبية اللون،وقدميها ساخنة.





فوائد تناول صدور الدجاج

1-تحتوي صُدور الدجاج على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يُساعد الجسم على إنتاج المزيد من مادة السيروتونين، وهي مادّة كيميائية موجودة في الدماغ يُمكن أن تؤثّر في الحالة المزاجيّة، ويُمكن الحصول على التريبتوفان من الأطعمة الغنيّة بالبروتين، مثل: الدّواجن الخالية من الدهون كصدور الدّجاج.

2-صدور الدجاج من المصادر الجيدة جداً لبعض المعادن والفيتامينات، مثل: السيلينيوم، والفسفور، وفيتامين ب 6، والنياسين أو فيتامين ب3، كما أنَّه يُقدّم عدداً من الفوائد الأخرى لاحتوائه على البروتين.

3-المساعدة على بناء الكتلة العضلية، والحفاظ عليها، وذلك بالتزامن مع ممارسة تمارين المقاومة.





4-المساعدة على تقوية العظام وحمايتُها، من خلال عمل البروتين مع الكالسيوم، لذا من الضروري استهلاك كمية كافية من البروتين للمحافظة على صحة العظام وقوّتها.





5-تقليل الشهية، والمساعدة على تقليل الشعور بالرّغبة بتناوُل الطعام، وتقليل فرط تناول الطعام، وتحسين التحكّم بالشهية، وزيادة الشعور بالشبع لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويتّبعون حميةً غذائيةً منخفضة السعرات الحرارية.