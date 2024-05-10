الإسكندرية أكثر المدن تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط تعد من بين المدن الأكثر تعرضا وتاثرا بمخاطر التغيرات المناخية وهو الامر الدى جعل العالم يهتم بمدينة الاسكندرية والتصدى للاثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الاسكندرية من اولى المحافظات التى اعطت اهتماما كبيراً بملف التغيرات المناخية .

وثمن اللواء محمد الشريف، جميع الجهود والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التغيرات المناخية التي تعاني منها جميع الدول

جاء ذلك خلال الاجتماع الدى عقده محافظ الإسكندرية مساء اليوم الخميس وهو يعد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والذي كلف المحافظ بتشكيلها لمتابعة مشروعات حماية المحافظة، من التغيرات المناخية في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

حضر الاجتماع، اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، ودكتور محمد أحمد على المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، ودكتور يسري الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، ودكتور إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام، عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطىء بغرب الدلتا، ودكتور مصطفى عرابي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس أحمد حسين مدير مديرية الإسكان، ودكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، ودكتور زياد الصياد، ودكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة دعاء هيكل مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، والمهندسة نيفين الليثي والمهندسة آية جمال والمهندسة أميرة صلاح منسقوا ملف التغيرات المناخية بالمحافظة، وممثلي عن شركة الصرف الصحي.