طارق قنديل : العامرى فاروق كان مخلص للأهلى وأكبر دليل وفاته داخل مقر النادى

صرح طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن الراحل العامرى فاروق نائب رئيس النادى كان مخلص للنادى الأهلى وأكبر دليل وفاته داخل مقر النادى بالجزيرة .

وأوضح طارق قنديل خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" حفل تأبين العامرى فاروق داخل النادى الاهلى أقل شىء نقدمه لأسرته حيث عائلة أهلاوية بالفطره ".

وتابع طارق قنديل " محمود الخطيب كان يبكى بسبب العلاقة القوية بينهم وهذا الترابط بين اعضاء مجلس الادارة جميعا ".