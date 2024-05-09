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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق قنديل : العامرى فاروق كان مخلص للأهلى وأكبر دليل وفاته داخل مقر النادى

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن الراحل العامرى فاروق نائب رئيس النادى كان مخلص للنادى الأهلى وأكبر دليل وفاته داخل مقر النادى بالجزيرة .

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وأوضح طارق قنديل خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" حفل تأبين العامرى فاروق داخل النادى الاهلى أقل شىء نقدمه لأسرته حيث عائلة أهلاوية بالفطره ".

وتابع طارق قنديل " محمود الخطيب كان يبكى بسبب العلاقة القوية بينهم وهذا الترابط بين اعضاء مجلس الادارة جميعا ".

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