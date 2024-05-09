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الجمعة 10 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدير المستشفى الكويتي: الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية والعرب صامتون (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

كشف صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي برفح، تفاصيل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. 

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د. أيمن محسب: تصريحات إسرائيل وأمريكا المتضاربة تجاه حرب غزة مشهد عبثي كبير

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عاجل.. الاحتلال يقصف منزلًا في مخيم الشاطئ غرب غزة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON"، الخميس، أن هذا المستشفى هو الوحيد المتاح الآن في رفح، وذلك في ظل الكارثة والمجازر التي تقترفها إسرائيل في حق الفلسطينيين، والقصف العشوائي المستمر.

وأوضح أن ما يحدث تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية، والعالم العربي والإسلامي يتفرج على الشعب الفلسطيني صامتًا، مضيفًا: "وزارة الصحة والصحة العالمية والمنظمات الدولية خرجت عن الخدمة.. أين صحة العالمية؟.. والأنروا؟.. كلاهما لم يقف عند مسئولياتهما.. المستشفيات تعج بالمرضى".

وقال إن هناك قصف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف مناطق متفرقة في شرق غزة، مضيفا: "كارثة إنسانية وصحية، والقصف مستمر والقذائف عشوائية وتطال كل ما هو فلسطيني، في محاولات لترهيب الشعب الفلسطنيي"، مؤكدا: "من خرج عن الخدمة ليست مؤسساتنا الصحية وحدها ولكن أيضًا ضمائر كل العالم والمنظمات الدولية". 

نزوح 80 ألف فلسطيني من مدينة رفح بعد هجوم الاحتلال 

فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين “أونروا”، أن نحو 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

عدد شهداء غزة بعد 215 يوما من العدوان الصهيوني

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ215 على قطاع غزة، ارتكاب الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأوضح أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. 

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34844 شهيدا و78404 مصابين منذ السابع من اأكتوبر الماضي.

وأهابت وزارة الصحة في غزة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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