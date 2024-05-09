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الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجندة في الشرطة الإسرائيلية تنتحر بسبب 7 أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مصادر عبرية، أن مجندة في الشرطة الإسرائيلية انتحرت بسبب الأحداث التي عاشتها في 7 أكتوبر .

وتعتبر ثاني حالة انتحار خلال أسبوع واحد .

 

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم

قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن دخول قطاع غزة أو الخروج منه غير متاح منذ 3 أيام.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.

وتابع: "لا نستطيع إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع ولا شاحنات المساعدات أو المياه، كما لا يمكن للأشخاص الدخول أو الخروج".

وقال المسؤول الأممي: "المدنيون يواجهون الموت والمجاعة في غزة، ونحن ممنوعون من مساعدتهم".

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الثلاثاء الماضي، ومنعت الحركة عبر المعبر بصورة عامة، في ذات الوقت الذي شنت فيه غارات على المناطق الشرقية من المدينة.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

 

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