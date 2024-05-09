حسين لبيب يساند لاعبي الزمالك في مران اليوم بالمغرب استعدادا لنهضة بركان

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب على التواجد في ملعب أكاديمية جامعة بركان لمؤازرة الفريق في مرانه اليوم الخميس، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وفي نفس الوقت تواجد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة في المران لمساندة الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات تقريبا استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.



ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.