أحياء غرب الإسكندرية تحقق أعلى نسبة تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء

شهدت أحياء غرب الإسكندرية العامرية اول والعامرية ثانى وبرج العرب، إقبال كبير من المواطنين للتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لليوم الثالث على التوالى، وكان قد حقق حى العامرية ثانى اعلى اقبال لتقديم المواطنين للتقدم لطلبات التصالح التى وصلت خلال الثلاثاء أيام 150 طلب ويليه حى عامرية اول ثم حى برج العرب ويعقب ذلك حى شرق وحى المنتزة .

وعلل المسئولين أن سبب تزايد اقبال المواطنين باحياء غرب المحافظة لان بها نسبة كبيرة من التعدى على الاراضى الدولة نظرا لان معظم المناطق هناك عشوائية مثل منطقة الكينج مريوط والتى تمثل بها نسبة كبيرة من التعدى على اراضى الدولة يليها منطقة العامرية اول وثانى ثم منطقة برج العرب .

كانت قد شهد 7 مركز تكنولوجيا باحياء الاسكندرية اقبالا على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لليوم الثالث على التوالى ، تابع محافظ الاسكندرية ورؤساء الاحياء استقبال المراكز التكنولوجية للمواطنين من خلال منظومة الكاميرات الذكية، مشيداً بإقبال المواطنين، دليلاً على وعي أبناء المحافظة، لرغبتهم الجادة في التصالح علي مخالفات البناء.

" الاراضى والعقارات لم ترخص "

أكد فرج السيد من قاطنى منطقة العامرية، أنهم عقب فتح ابواب المركز التكنولوجيى تقدموا بطلبات التصالح لحماية اراضيهم وبيوتهم من الهدم لانهم قاموا بشراءها من العرب قبل الثورة وقاموا بالبناء عليها بدون ترخيص ،وعقب الاعلان عن التصالح فى مخالفات البناء تقدموا على الفور للتصالح فى الاحياء ، ولكن اشتكى الاهالى من كثرة الطلبات والروتين التى تتسبب فى ارهاقهم ماديا وجسديا وذلك يخالف تعليمات الرئيس السيسى بازالة الصعوبات لدى المواطنين وتسهيل لهم الاجراءات حتى تستعيد الدولة حقها والمواطن ياخد حقه .

وأضاف أن يتوافد عدد كبير من اهالى العامرية لتقديم طلبات التصالح نظرا لان يوجد العديد من الاراضى والعقارات بالمنطقة تم بناءها بدون ترخيص قاموا بشراءها من العرب وقاموا بالبناء بدون التوجه الى الحى او الشهر العقارى لتوثيق الارض .

" اقبال كبير للمواطنين بحى العامرية اول "

وقال السيد موسى رئيس حى العامرية اول، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الجارى، في تلقي طلبات المواطنين طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.واضاف أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .وناشد كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

"توفير سبل الراحة للمواطنين "

ولفت يحيى زكريا رئيس حى العامرية ثانى، إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الي تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

" تسهيل الاجراءات للمواطنين "

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، هناك اقبال و توافد المواطنين على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، منذ بدء تطبيق القانون الجديد للتصالح.أكد أن كل المسئولين والمختصين بملف التصالح بالحي يقومون بتقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأضاف "حبيب" أنه تم وضع بنرات إرشادية وملصقات داخل وخارج المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى قيام عدد من المسئولين عن هذا الملف بتقديم شرح وافٍ للمواطنين عن كل المستندات المطلوبة وكيفية استخراجها.

ولفت إلى أنه نظرًا للإقبال الملحوظ من المواطنين، تم تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين داخل وخارج المركز.

" تطبيق الموبايل لتسهيل للمواطنين "

وضحت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة الإسكندرية

تم انشاء التطبيق على الموبايل للمواطنين تسهيل لهم وحفاظ على صحتهم من الزحام والتدافع بالاحياء واشارت أن الخطوات من خلال المنظومة الإلكترونية، أو التطبيق على الموبايل؛ بعد تنزيل التطبيق وتثبيته على الموبايل يتم إنشاء حساب عليه من خلال الاسم الرباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وإدخال المحافظة، والمركز أو الحي، والعنوان التفصيلي، ثم اختيار كلمة مرور وتأكيدها، ثم الانتقال إلى الصفحة التي سيتم خلال رفع إحداثيات موقع العقار الراغب التصالح عليه ثم إرفاق المستندات الدالة على الملكية وصورة مالك العقار وصورة فوتوغرافية للمبنى وكروكي للموقع، وإجمالي مساحته وعدد الأدوار ووصف العقار تفصيلا.

وأشارت إلى أن خطوات التقديم ستضمن أيضا توصيفا للأعمال المخالفة ونوع المخالفة ووضع عنوان للمراسلات وطريقة سداد غرامة المخالفة سواء كاش أو على أقساط، مع إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.

أوضحت أنه سيتم البت في جميع الطلبات المقدمة وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.