حبس التيك توكر نغم بتهمة تسهيل الإباحية والدعارة

قررت جهات التحقيق حبس التيك توكر نغم و4 آخرين، بتهمة تسهيل أعمال الدعارة وتوزيع فتيات الليل على راغبي المتعة الحرام، وذلك خلال حضورهن سهرة مع بعض العرب في أحد الكمبوندات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية في واقعة القبض على التيك توكر نغم و4 آخرين، أن المتهمة تعرض فتيات لراغبي المتعة المحرمة من العرب عبر تطبيق سناب شات وترسل الفتيات إليهم، وخلال تتبعهم تم ضبطها و4 آخرين من ضمنهم سائق خاص يقوم بتوصيلها و3 فتيات أخريات.

وأضافت التحقيقات والتحريات أنه جرى القبض على المتهمين وهم التيك توكر نغم و4 آخرين 3 فتيات والسائق، خلال ذهابهم لسهرة برفقة عرب بالشيخ زايد.

وفى سياق اخر أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة إلى جلسة 2 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل المجني عليه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وفى سياق آخر فقد تمكنت حملة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون 3 عناصر إجرامية يقومون بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم ، وتم ضبطهم وبحوزتهم 5.5 كيلو حشيش، و1.5 كيلو هروين، معدين للبيع على زبائنهم، وسلاح ناري، كما تم ضبط كمية هيروين بحوزتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام تشكيل عصابي إجرامي من 3 أفراد عاطلين لهم معلومات جنائية، بترويج المواد المخدرة المختلفة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة وكرهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم 5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسلاح ابيض، وضبط عاطل منهم له معلومات جنائية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، وعاطل آخر له معلومات جنائية وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين ، وعاطل آخر له معلومات جنائية، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 550 ألف جنيه تقريباً، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.