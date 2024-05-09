متى يتسبب النوم في الإصابة بمرض السكري؟

النوم لعدد ساعات كافية يعتبر أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم من الأمراض المزمنة، حيث تشير الدراسات إلى أن البالغين بحاجة إلى نوم يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات ليليًا لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

علاقة قلة النوم بمرض السكري

ووفقًا لما ذكره موقع "Healthline" الطبي، أثبتت دراسة حديثة أجريت على عينة تضمّ 248 ألف شخص، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة أعلى مقارنة بأولئك الذين ينامون بين 7 إلى 8 ساعات، حتى وإن كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

وتشير الدراسة إلى أن عوامل مثل العمل بنظام الشيفتات الليلية وعدم انتظام الساعة البيولوجية والاختلالات الهرمونية بسبب نقص النوم قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

يرتبط النوم القليل أيضًا بزيادة الوزن والإصابة بالسمنة في المستقبل، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، ويتسبب في زيادة الشهية وتناول الطعام بكميات كبيرة، ويؤثر على توازن الهرمونات المسؤولة عن الشبع والجوع، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة وبالتالي مرض السكري.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.