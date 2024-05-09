تفاصيل جلسة قضية محاكمة حسين الشحات في واقعة اعتدائه على الشيبي

شهدت الجلسة الثانية من قضية محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في واقعة الاعتداء على الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أمام محكمة جنح مدينة نصر، العديد من الكواليس والتفاصيل بعد قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة يوم 30 مايو الجاري.

وعقدت اليوم بالمحكمة ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي في القضية المقامة ضده من لاعب بيراميدز بتهمة التعدي بالضرب والسب والتهديد، وقدم المستشار هاني بكري محامي محمد الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ضد اللاعب والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة ٣ سنوات.

ورفضت المحكمة جميع طلبات محامي حسين الشحات والتي من بينها طلب تأجيل النظر في القضية لمدة ٣ أشهر بحجة تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية النظر في الدعوى أمام المحاكم المدنية، وكذلك رفضت طلباته بشأن الشهود ومن بينهم استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو الجبلاية للإدلاء بالشهادة في الواقعة خاصة وأنهما ليسا من شهود الإثبات أو النفي في تلك الواقعة.

ورفضت المحكمة كذلك طلبات المحامي والذي تحدث عن عدم جواز نظر القضية وأكدت أنها أمام دعوى جنائية ومحامي الشيبي قدم كل دفوعه فيما تحدث محامي الشحات عن أمور بعيدة عن اختصاص المحكمة، التي قررت في النهاية حجز الدعوى للحكم.

ورفضت المحكمة كذلك مرافعة محامي حسين الشحات والتي تحدث فيها عن كرة القدم، وأكد القضاة أن محكمة الجنح لا تختص بالنظر في مثل هذه الأمور، وأنها أمام قضية جنائية للحكم فيها، وعليه أن يكون جاهزا بمرافعة في صلب القضية المنظورة، بدلا من محاولة هدم الدعوى، والمماطلة في إطالة أجل القضية، واكتفت المحكمة بتحقيقات النيابة، في هذه الواقعة.

وقدم محامي الشحات حافظة مستندات للمحكمة تتحدث عن كرة القدم ومشاكل بين اللاعبين وأزمات في الملاعب وهو ما رفضته المحكمة وأكدت أنه خارج صلب القضية المنظورة.