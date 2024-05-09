متحدث "الوزراء": إنشاء برامج سياحية مع الأردن خاصة بمسار العائلة المقدسة (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أنه تناول أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، الخميس، أنه خلال الاجتماع جرى مراجعة كل نتائج المشاورات على مدى اليومين الماضيين سواء على مستوى كبار المسئولين أو على مستوى الوزراء.

وأكد أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، رُجع أبرز مجالات التعاون منها التعاون في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي في الأردن، والاستفادة من تبادل الخبرات، ونقل الغاز الطبيعي بين البلدين.

وذكر الحمصاني أن الاجتماع أكد أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أنه جرى الاتفاق على عقد منتدى مشترك لرجال أعمال المصريين والأردنيين الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه جرى بحث سبل دعم التعاون في إنشاء مناطق لوجيستية، وتبادل الخبرات والتعاون في زيادة التبادل السياحي وإنشاء برامج سياحية مشتركة بين البلدين خاصة في مسار العائلة المقدسة.

ختام الدورة الثانية من اللجنة العليا المصرية الأردنية



اختتمت الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، أعمالها اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع محضر اجتماعات الدورة الذي وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع.

كما شهد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، وهيئة الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، تعزيزاً للعلاقات المُتميزة بين البلدين في مجال الإعلام، حيث وقع من الجانب الأردني، الدكتور مُهند المُبَيضِين، وزير الاتصال الحكومي، ومن الجانب المصري، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.