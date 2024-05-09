الموتمر الدولي لتحلية المياة يوصي بإنشاء تحالفات بحثية لتعزيز التصنيع المحلي لمحطات التحلية

اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

صرح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر بأنه اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر بزيارة المشاركين بالمؤتمر لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة حيث استعرض فريق عمل المحطة نظم التشغيل، حيث شيدت المحطة طبقا لاحدث النظم العلميه لتحلية المياه ومراعاة الآثار البيئية.

وأضاف بأنه على هامش المؤتمر عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق عمل مركز بحوث الصحراء والمشاركين من الجانب السعودى للتنسيق لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البحث والابتكار فيما يخص تحلية المياة.

واختتم "شوقى" بتوجيه الشكر لدولة رئيس الوزراء لرعايته للمؤتمر والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء لدعمهما وتوفير كافة الإمكانات لنجاح المؤتمر

من جانبها اعربت د. اولجا سلانجوس رئيس الجمعية الاوربية لتحلية المياه عن سعادتها لنجاح فاعليات المؤتمر المنعقد فى شرم الشيخ وقالت إن المؤتمر انتهى عدة توصيات منها ضرورة تكوين تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية.



بالإضافة إلى ضرورة اهتمام حكومات الدول الصناعية الكبرى بدعم تطبيقات تحلية المياه للدول الأكثر احتياجا وكذلك الكيانات الصناعية العاملة بمجالات تحلية المياة والطاقة المتجددة لدعم تطوير الجهات العاملة فى مجال البحث العلمي.

كما شملت التوصيات ضرورة اهتمام المنظمات الدولية بتطوير القوانين الملزمة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.

واضافت "سلانجوس" أنه من الضرورى زيادة الفرص التدريبية للعاملين بمجالات تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وسرعة تطوير نظم توليد الطاقه باستخدام تقنية الهيدروجين الاخضر.