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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد الشيخ: الإسماعيلي لم يفقد الأمل في إسعاد جماهيره

بوابة الوفد الإلكترونية

شدد أحمد الشيخ مهاجم الإسماعيلي على أن فريقه لم يفقد الأمل في تحقيق الثلاث نقاط وإسعاد الجماهير التي حرصت على التواجد والمساندة رغم حرارة الأجواء.

وقاد عبد الرحمن مجدي الفريق لحصد الثلاث نقاط بعد تسجيله هدف في شباك الداخلية خلال اللحظات الأخيرة.

واستكمل تصريحاته :"الجميع كان على أعلى درجات الألتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل ضمان استمرار مسيرة الانتصارات وتقدم الفريق بجدول ترتيب البطولة".

وأتم تصريحاته :"أهدى هذا الفوز الغالي لجماهيرنا العظيمة ونعدهم بأننا سنقاتل من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي.

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