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شهداء الأقصى: مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية شرق رفح
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شهداء الأقصى: مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية شرق رفح

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أنه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك، في محور التقدم بحي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة المناسبة، وكما تم استهدف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "RBG" ، مما أدى إلى اشتعالها وإصابة من بها .

 

القسام تفجر نفقًا مفخخًا بقوة هندسية صهيونية شرق رفح

وأعلنت كتائب القسام، تفجيرها عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، مؤكدة أنها أوقعت القوة بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

مستوطنات أصبع الجليل تشتعل تحت صواريخ حزب الله

قالت مصادر عبرية، إنه تم استهداف موقعي المالكية والمنارة في اصبع الجليل بالصواريخ الثقيلة من جنوب لبنان .

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله نجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتصوّر وتجمع معلومات على الرغم من وجود طائرات إسرائيلية .

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