طبيبة فلسطينية تتفاجأ بشقيقها شهيدا أثناء علاج المصابين (فيديو)

تفاجأت طبيبة فلسطينية بجثة شقيقها الذي قتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج، أثناء عملها في أحد المستشفيات لتنهار من البكاء.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "العربية" اليوم الخميس، الطبيبة أثناء استقبالها لحالات جاءت بها عربة الإسعاف لتجد شقيقها من بينهم وهو شهيدا، فاحتضنته ودخلت في نوبة بكاء.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح فيما اعترف المتحدث باسمه دانييل هاغارى، بقوله: “ربما تكون غزة من أصعب ساحات القتال فى العالم، ولن نكذب على الجمهور الإسرائيلى، لأنه حتى بعد أن نتعامل مع رفح ستكون هناك مقاومة فى غزة، وحماس ستتحرك شمالًا وتعمل على تجميع قوتها”.

نزوح 80 ألف فلسطيني من رفح بعد هجوم إسرائيل

فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين “أونروا”، أن نحو 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ215 على قطاع غزة، ارتكاب الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34844 شهيدا و78404 مصابين منذ السابع من اأكتوبر الماضي.

وأهابت وزارة الصحة في غزة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.