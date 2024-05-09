أردوغان: يجب دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تقدر موقف البرازيل تجاه ما وصفه بـ"الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أن "إسرائيل مستمرة في تصعيد هجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين، رغم قبول حماس وقف إطلاق النار".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أكد فيه أردوغان ضرورة دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.

وشدد أردوغان على ضرورة دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على وجوب وقف دائم لإطلاق النار.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل كما تطرقا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أفيخاي: طائرات حربية أغارت على بني تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، واعترض مقاتلوا الدفاع الجوي وطائرات حربية قطعتين جويتين مسيرتين .

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: طائرات حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عيتا الشعب، وفي وقت سابق من اليوم أطلقت قوات جيش الدفاع النار لإزالة تهديد في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف البيان: طائرات حربية ومقاتلو الدفاع الجوي اعترضوا قبل قليل مسيّرتين فوق المجال الجوي اللبناني، كما تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف عبرت من لبنان باتجاه عدة مناطق شمالي البلاد.

وتم رصد سقوط بعضها في منطقة شلومي حيث شب حريق في المنطقة جراء ذلك، فتعمل قوات الإطفاء في المكان على إخماد الحريق، ولم تقع إصابات.