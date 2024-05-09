ضبط أكثر من آلف نسخة من الكتب التعليمية بدون ‏تفويض ‏

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على ‏حقوق الملكية الفكرية.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ‏لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ‏‏(مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) بطباعة وبيع العديد من الملازم ‏والكتب الدراسية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق ‏المادية والأدبية أوتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.‏

وبإستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط مالك المكتبة، وعثر على (1150 ‏نسخة من الملازم والكتب التعليمية لمختلف ‏السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من ‏أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة ‏للقانون).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ‏أبو عيدة وخالد عبد الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو ‏‏2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني ‏عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح.

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ‏ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته ‏المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن ‏شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ‏ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس ‏المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على ‏المبلغ النقدي والهاتف المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأنهما في ذات ‏المكان والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح ‏أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ـمحاء ‏جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له المتهم الأول عدة ضربات بسلاح ‏أبيض "كزلك" وكال له المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %، وذلك على ‏النحو المبين بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) دون مُبرر من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏