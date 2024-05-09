محافظ شمال سيناء يدشن كارت الفلاح الكترونيًا

قام اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، بإطلاق وتدشين منظومة كارت الفلاح بمحافظة شمال سيناء وتسجيل اول استمارة الكترونيه لكارت الفلاح.

جاء هذا في حضور الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس، ايهاب فرج مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات بوزارة الزراعة، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء.

وأشار المحافظ، إلى تسجيل استمارات كارت الفلاح وميكنة وتدريب الجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة بشمال سيناء، مؤكدًا على أن كارت الفلاح يساهم في القضاء على الحيازات الوهمية، ويعمل علي وجود قاعدة معلومات دقيقة عن الفلاح لدي الزراعة.

ولفت المحافظ، إلي أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في محافظة شمال سيناء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة ودخولها ووصولها للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة.

من جانبه قال المهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، إنه تم تدريب المهندسين بمديرية الزراعة ومديري الجمعيات والادارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح على استخدام تفعيل منظومة كارت الفلاح بمقر مديرية الزراعة بالعريش.



وأضاف مدير الزراعة، أن كارت الفلاح يستخدمه المزارعون للحصول على الأسمدة المدعمة من الدولة، ويوجد على كارت الفلاح البيانات المطلوبة من المساحة المنزرعة وتحديد كمية الأسمدة المتاحة، ويستخدم أيضا في استقبال الدعم المقدم من الدولة وحصيلة توريد القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.