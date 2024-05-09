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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية لإعادة الأسرى ووقف حرب غزة (فيديو)

مظاهرات أمام وزارة
مظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

انطلقت مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل مقابل وقف الحرب في غزة. 

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وأظهر فيديو عشارت الأهالي يقطعون أحد الطرق أمام وزارة الدفاع  الصهيونية في تل أبيب حاملين لافتات تطالب بالقبول بالصفقة وإعادة الأسرى المحتجزين منذ 7 أكتوبر الماضي. 

وهدد أهالي المحتجزين حكومة الاحتلال في وقت سابق، وأشعلوا النيران في "ساعة رملية" ضخمة احتجاجًا على إضاعة الحكومة وقت المختطفين في أسر حماس وإفشال الصفقات، مؤكدين ترحيبهم بإعلان حماس وقف إطلاق النار، الذي يشجع على عودة 132 مختطفًا تحتجزهم منذ سبعة أشهر. 

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ووجهوا رسالة إلى نتنياهو، قالوا: "الآن هو الوقت المناسب للتحرك الإسرائيلي.. على الحكومة أن تثبت التزامها تجاه مواطنيها في العمل.. يجب على الحكومة أن تأخذ موافقة حماس وتحولها إلى صفقة لعودة جميع المحتجزين".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون في حركة حماس، إن الوفد الخاص بالحركة غادر العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، عائداً إلى الدوحة.

وأضاف المسؤولون أن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لم تحرز التقدم المطلوب من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين".

فيما أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانب المصري جدد تحذيره للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المحادثات بالوصول إلى اتفاق هدنة، وتابع "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة".

وقال المسؤولون إن "الجانب الإسرائيلي رفض صيغة وقف إطلاق النار الدائم التي جاءت في الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحركة".

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