طائرات انتحارية تقتحم غلاف غزة وصافرات الإنذار تدوي في الجليل

قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات مسيرة اقتحمت غلاف غزة في الجليل، بطائرات انتحارية من غزة .

ودوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جسم مجهول خرق الأجواء قبل قليل من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة.

وأضاف، أنه تم التعرف على الكائن من خلال الملاحظات وتمت مراقبته بشكل مستمر، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي حاليا بمسح منطقة السقوط، ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار .

أفيخاي: طائرات حربية أغارت على بني تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، واعترض مقاتلوا الدفاع الجوي وطائرات حربية قطعتين جويتين مسيرتين .

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: طائرات حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عيتا الشعب، وفي وقت سابق من اليوم أطلقت قوات جيش الدفاع النار لإزالة تهديد في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف البيان: طائرات حربية ومقاتلو الدفاع الجوي اعترضوا قبل قليل مسيّرتين فوق المجال الجوي اللبناني، كما تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف عبرت من لبنان باتجاه عدة مناطق شمالي البلاد.

وتم رصد سقوط بعضها في منطقة شلومي حيث شب حريق في المنطقة جراء ذلك، فتعمل قوات الإطفاء في المكان على إخماد الحريق، ولم تقع إصابات.