أستون فيلا في مهمة قاسية بنصف نهائي المؤتمر الأوروبي 2024

يترقب محبي كرة القدم الأوروبية، البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية، حيث يصطدم أولمبياكوس اليوناني بعملاق البريميرليج أستون فيلا، في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023/2024، وينطلق اللقاء على ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية.

أولمبياكوس اليوناني ضد أستون فيلا الإنجليزي

ويعاني أستون فيلا على صعيد منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، حيث واصل نزيف النقاط بالخسارة أمام برايتون، ولكنه مازال يتمسك بالتواجد بالمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتوقف رصيد أستون فيلا، عند 67 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بفارق 7 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس.

ويتصارع أستون فيلا وتوتنهام على المقعد الرابع والأخير للأندية الإنجليزية في دوري الأبطال الموسم القادم، بعدما حسمت أندية آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول المقاعد الثلاثة الأولى.