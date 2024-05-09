فيناسترا تتعاون مع أوبن فين لتمكين تجارب المستخدمين المتقدمة وتعزيز الإنتاجية

أعلنت "فيناسترا"، المزود العالمي للتطبيقات البرمجية المالية والأسواق المالية، و "أوبن فين" OpenFin اليوم، عن التوصل إلى علاقة شراكة للارتقاء بتجربة مستخدمي نظام " كوندور" من "فيناسترا" Finastra Kondor الرائد لإدارة الخزينة المصرفية. وبالاعتماد على التقنية التي توفرها "أوبن في" OpenFin، ستعمل "فيناسترا" على تعزيز المساحات المرئية ضمن نظام "كوندور"، وذلك من خلال توفير مساحات عمل معززة وأساليب سير عمل محسنة، للارتقاء بمستويات كفاءة البنوك، وتبسيط عملية اتخاذ القرار. وتعدّ هذه الشراكة جزءًا من التطور الأوسع لنظام "كوندور"، والتي تتضمن الاستفادة من الخدمات المصغرة والذكاء الاصطناعي المدمج والمنظومات الشريكة، لتقديم تجارب بديهية تتوافق مع الشخصية ، مع إمكانية الوصول إليها من خلال نموذج الخزينة كخدمة (TaaS)، فضلاً عن القدرات السحابية.

وبفضل الدعم بتقنية Anywhere لمكان العمل من "أوبن فين"، سيتمكن مستخدمو نظام "كوندور" من الوصول بسهولة إلى الحل، إما في متصفحات شبكة الويب مثل Google Chrome وMicrosoft Edge، أو كتطبيق سطح مكتب خفيف. سواء تم تنظيم التجارب الشخصية عبر مساحة عمل متاحة على واجهة المستخدم المصغرة، أو استهلاك تطبيقات الشركاء عبر لوحات المعلومات الموحدة، يمكن للبنوك الاستفادة من تجربة إدارة الخزينة بأعلى مستوى من السلاسة والسهولة وبقيمة مضافة بغض النظر عن مكان العمل.

وقال هيرفي كارير، المدير التنفيذي لشؤون المنتجات والتكنولوجيا ،الخزينة وأسواق رأس المال في "فيناسترا": "إن تركيزنا على دعم قدرات نظام "كوندور" ببرنامج "أوبن فين"، يعكس التزامنا المستمر إزاء الاهتمام بعملائنا ليكون في صميم تجارب الحلول التي نعمل على تطويرها. ومن خلال التكنولوجيا القوية ونموذج الخزينة كخدمة (TaaS)، فإننا نمنح البنوك الأدوات اللازمة لتسريع تحوّلها، وحماية أعمالها لضمان مواكبتها لاحتياجاتها المستقبلية ومساعدتها على مواصلة التطور، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، وتحسين عمليات الخزينة بأكملها، بدءًا من عمليات المعالجة الكاملة للمكاتب الخلفية، وحتى التغطية الفورية لمخاطر الائتمان والسوق والسيولة في عمليات المكتب الأمامي. وتضمن تجربة مساحة العمل السلسة أيضًا إمكانية وصول المستخدمين بسهولة إلى هذه الأدوات بالطريقة التي تناسبهم.

وقال آدم تومز، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أوبن فين": "إن تعاوننا مع "فيناسترا" يعزز القدرات الفائقة التي يتمتع بها نظام "كوندور"، الأمر الذي يُكسبها المزيد من القوة في إطار المشهد المعقد لعمليات تداول الخزينة".إننا نعمل معًا لإرساء معيار جديد لما يمكن أن تتوقعه المؤسسات المالية من حيث الأداء وتجربة المستخدم".

ويعد "كوندور" من "فيناسترا" النظام الأفضل في فئته لتداول الخزينة، وعلى نحو يؤدي إلى تلبية احتياجات المؤسسات المالية من وظائف الخزينة المتطورة، إلى جانب تمكين فرص النمو وضمان الامتثال للنظم. ويشتهر هذا الحل بقدراته القوية في دعم التداولات المعقدة وإدارة المخاطر والعمليات، ليكون بذلك العمود الفقري للعديد من المؤسسات المالية، وتمكينها من العمل بجدارة في المشهد المعقد للأسواق العالمية وبطرق دقيقة وسريعة.

وتعتبر "أوبن فين" شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا مساحة العمل القائمة على Chromium للصناعة المالية، ويتم نشرها في أكثر من 3,800 بنك وشركة استثمارات.. وعملت على تصميم تقنيتها وتطويرها خصيصًا لتلبية المعايير الصارمة والاحتياجات الديناميكية للخدمات المالية، ما يوفر أساسًا قويًا للمنصات مثل "كوندور".