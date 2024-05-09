تعليم القليوبية تناقش أهمية دور الأمن في المدارس

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع مسؤولى أمن الإدارات التعليمية بحضور تامر القلا مدير إدارة أمن المديرية.

بدأت الاجتماع يتقديم الشكر والتقدير للمجهود الرائع خلال الفترة السابقة، مع التأكيد على التركيز في الفترة القادمة على زيادة تكثيف درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والأمان والاستقرار للطلاب في المدارس.

وتناول الاجتماع أهمية دور الأمن بالمدارس، وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والمنشورات الأمنية الواردة من الوزارة، ومتابعة خطط الامتحانات التي تتم على مستوى المحافظة.

وشددت سماح ابراهيم، على تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بانتظام دخول وخروج الطلاب، ومنع دخول أي أجهزة هواتف محمولة وأي أجهزة إلكترونية، مع إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمديرية والادارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية التي تنطلق خلال الأيام القادمة، سيعقبها امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة.

وأكدت وكيل التعليم، على ضرورة الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.