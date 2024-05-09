استعدادًا لنهائي الكونفدرالية .. الزمالك يخوض مرانه الأول في المغرب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول في المغرب على ملعب أكاديمية جامعة بركان ، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب العاشرة بتوقيت القاهرة استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.





وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات تقريبا استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة وسعد عابدين إداري الفريق في استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار وجدة.



ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من ، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من : حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.