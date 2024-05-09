في 5 خطوات.. كيف تتغلب على مخاطر ارتفاع درجات الحرارة بالصيف؟

ارتفاع درجات الحرارة يثير مخاوف الجفاف والإرهاق ويزيد من خطر ضربات الشمس، وفقًا لموقع هيلث سايد. يصعب العمل بشكل طبيعي خلال هذه الظروف الحارة، مما يؤدي إلى شعور بالخمول.

نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

ووفقًا لما ذكره موقع “هيلث سايد”، نستعرض فيما يلي ٥ خطوات مهمة للتغلب على هذه الظروف:

1- شرب الكثير من الماء

البقاء مترطبًا يساعد على منع الإرهاق والحفاظ على النشاط، لذا يجب شرب الكمية الكافية من الماء بشكل مستمر.

2- أخذ قسط كاف من الراحة

في حالات الحر الشديد، من الضروري أخذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على النشاط وتجنب الإرهاق المفرط.

3- الاستحمام بالماء البارد

يساعد الاستحمام بالماء البارد على خفض درجة حرارة الجسم وتجديده، مما يساعد على التغلب على الحرارة الشديدة.

4- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة

يجب تجنب الأنشطة في الهواء الطلق قدر الإمكان خلال فترات الحرارة الشديدة، وفي حال الخروج يجب البقاء في الظل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

5- تناول الفواكه الطازجة

تساعد الفواكه الطازجة في ترطيب الجسم وتوفير الطاقة، مما يساعد على الحفاظ على النشاط والتغلب على الخمول في أجواء الحرارة المرتفعة.

باعتبارها إرشادات مهمة، يمكن لهذه الخطوات المساعدة في التعامل بفعالية مع ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على الصحة والنشاط خلال الأيام الحارة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.