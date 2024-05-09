نوع زيت شهير يمنع إصابة النساء بمرض خطير ليس له علاج

تشير دراسة حديثة من جامعة هارفارد إلى أن تناول كميات منتظمة من زيت الزيتون يوميًا يمكن أن يخفض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة كبيرة، خاصة بين النساء.

فوائد زيت الزيتون للنساء

أظهرت الدراسة، التي نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة تصل إلى 30٪ تقريبًا.

فريق من الباحثين، بما في ذلك باحثون من جامعة هارفارد، قاموا بدراسة أكثر من 92000 شخص لمدة 28 عامًا لفهم تأثير تناول زيت الزيتون على خطر الوفاة المرتبطة بالخرف. ووجدوا أن تناول ما لا يقل عن 7 جرامات من زيت الزيتون يوميًا قد يخفض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28٪ مقارنة بعدم تناوله على الإطلاق.

الباحثون يشيرون إلى أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يحسن صحة القلب، مما يؤدي بدوره إلى تقليل خطر الإصابة بمرض الخرف. وهناك دلائل تشير إلى أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون، خاصة الزيتون البكر، قد تخفف من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وتحسن عمل الحاجز الدموي الدماغي.

الأنظمة الغذائية التي تشمل زيت الزيتون، مثل البحر الأبيض المتوسط وDASH وMIND، تمتد لتحسين بنية الدماغ والوظيفة الإدراكية، وهو ما يعزز أيضًا فكرة تضمين زيت الزيتون في النظام الغذائي اليومي.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة كشفت أن المشاركين الذين يحملون جين APOE e4، وهو عامل الخطر الوراثي الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض الزهايمر، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الخرف. هذه النتائج تبرز أهمية تضمين زيت الزيتون في النظام الغذائي كجزء من إجراءات الوقاية من أمراض الدماغ المزمنة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.