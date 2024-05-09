تحتوي على أحماض أوميجا 3.. عصائر الفاكهة تزيد من فرص الحمل

تساعد عصائر الفاكهة اليومية الشركاء الذين قرروا إنجاب طفل، وتحتوي هذه المشروبات على فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يزيد من فرص نجاح الحمل بنسبة 5٪ تقريبًا.

إن تضمين عصائر الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي سيساعد الأزواج أو الشركاء الذين يرغبون في إنجاب طفل وتحتوي عصائر الفاكهة على فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يزيد من احتمالية الحمل الناجح بنسبة 5٪ تقريبًا، وفقًا لدراسة أجراها علماء من المملكة المتحدة وبالتالي، يمكن لامرأة إضافية واحدة لكل 23 امرأة تخضع لعملية التلقيح الاصطناعي أن تعول على نجاح الحمل، وفقًا للإحصاءات.

ويقول الباحثون إن المشروب، الذي يحتوي على نفس الكمية من أحماض أوميجا 3 الموجودة في حصة سمك السلمون، وجرعة واحدة من مكملات فيتامين د، سيساعد أيضًا الشركاء الذين يحلمون بالحمل الطبيعي.

وعلى الرغم من أن هذه العصائر تم إعدادها من قبل العلماء، إلا أن الرجال والنساء سيحصلون على نفس الفوائد من خلال تناول الفيتامينات المتعددة والسلمون.

ومع ذلك، أظهرت دراسة شملت 102 من الأزواج، أجراها علماء من جامعة ساوثامبتون، أن عادة تناول العصائر لمدة 6 أسابيع قبل التلقيح الاصطناعي كان يتذكرها الشركاء بشكل أفضل بكثير من الحاجة إلى شرب الحبوب والعديد من الناس ببساطة كسالى جدًا بحيث لا يستطيعون اتباع نظام غذائي صحي.

وقال مؤلفو الدراسة إن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية للغاية للحيوانات المنوية، لأنها تجعلها أكثر قدرة على الحركة، كما يساعد فيتامين د الرحم على لصق الجنين بالزرعة، وتكمن المشكلة في تشجيع الناس على استهلاك هذه الأحماض والمكملات الغذائية، والعصائر هي الطريقة الأكثر راحة للكثيرين.

يعد شرب العصائر نشاطًا عصريًا، لذا يتذكر الناس شربها كل صباح، أما بالنسبة لتناول الحبوب فيمكن أن يتدخل النسيان. ويوصى الآن باستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين أشعة الشمس لضحايا السرطان وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة.

ما هي الأحماض الدهنية أوميجا؟

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة وقد تقلل الالتهابات في الجسم، فالتهابات الجسم يمكن أن تسبب ضررًا في الأوعية الدموية وقد يؤدي تضرر الأوعية الدموية إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك الغنية بالدهون غير المشبعة مرتين أسبوعيًا على الأقل، وتشكِّل كل أنواع الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات والمعادن، ولكن يحتوي السمك الدهني على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد تساعد أحماض أوميجا 3 وغيرها من العناصر المغذية الموجودة في الأسماك على تحسين صحة القلب، كما يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.