باكتيريا الفم علامة على الإصابة بمرض السكري

في مرض السكري، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الجسم، تتشكل بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا التي تثير التنفس الذي لا معنى له في تجويف الفم.

أدلى الأطباء البريطانيون ببيان في الصحافة مفاده أن الأشخاص الذين لا يتم فحصهم لارتفاع نسبة السكر في الدم غالبا ما لا يشخصون أو يعالجون مرض السكري.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة فيديا ألوري إلى أنه بدون علاج، يمكن أن يؤدي مرض السكري في الجسم إلى أمراض مزمنة، مثل الاعتلال العصبي (الضعف العصبي)، وخزل المعدة (اضطراب الجهاز الهضمي)، والقلب والأوعية الدموية، على وجه الخصوص، السكتة الدماغية.

من أجل العلاج الناجح لمرض السكري، من الأهمية بمكان تحديد أعراض المرض في المراحل المبكرة، وقال الخبراء إن إحدى هذه العلامات قد تكون رائحة الفم الكريهة.

في منشور على Diabetes.co.uk، أوضح الأطباء أنه بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، يشكل مرضى السكري ظروفا مثالية لتكاثر البكتيريا في الفم، مما يجعل التنفس قديما.

صرح الأطباء: "البكتيريا التي تعيش بين الأسنان وعلى سطح اللسان تهضم الجلوكوز أو جزيئات الطعام، ثم تنبعث منها غازات ذات رائحة كريهة".

ونصح الأشخاص الذين يلاحظون التنفس الذي لا معنى له باستمرار بفحص دمائهم بحثا عن السكر، لأن هذه الظاهرة قد تكون أول أعراض مرض السكري.

في المقابل، فإن التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الجلوكوز ويمنع نمو البكتيريا في الفم، هو وسيلة للتوقف عن تخويف المحاورين الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة.

مرض السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي.

تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري.