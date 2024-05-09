رمسيس تعلن انضمام كريس سكينر وتكشف عن استراتيجيتها لدعم قطاع التكنولوجيا المالية

أعلنت شركة رمسيس - الشركة الأمريكية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية Fintech -عن استراتيجيتها خلال الفترة القادمة والتي تستعد خلالها لإثبات نموذج أعمالها في مصر والسودان خلال العام الحالي 2024 ،بالإضافة إلى النمو وفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2025، بالإضافة إلي انضمام " كريس سكينر " كشريك مؤسس لها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة بـ"الجريك كامبس" في القاهرة على هامش حفل إطلاق الكتاب الجديد لـ " كريس سكينر " والذي يحمل عنوان " المال الذكي".

ويُعرف "كريس سكينر" بأنه أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في مجال التمويل والتكنولوجيا المالية ويعد أحد أشهر الخبراء العالميين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ومعلقًا مستقلاً في الأسواق المالية والتكنولوجيا المالية من خلال مدونته thefinanser.com، بالاضافة الي عمله السابق كمستشارًا للأمم المتحدة والبيت الأبيض،والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، وحصل على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" من جمعية المدفوعات في المملكة المتحدة في عام 2023.

وتسعى شركة رمسيس إلي نمو أعمالها خلال الفترة القادمة باعتبارها مزوداً لحلول وخدمات التكنولوجيا المصرفية، ومن المتوقع أن تقود نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة وافريقيا، وذلك عبر محفظتها المتنوعة من الحلول والخدمات التكنولوجية التي تجعل التمويل أكثر سهولة وانسيابية. وتقدم الشركة حلولاً مبتكرة تمهد الطريق لمنظومة مالية أكثر راحة وأماناً، تمكن الأفراد والشركات من إدارة أموالهم بسهولة.

أكد "كريس سكينر" الشريك المؤسس لشركة " رمسيس" : أن مصر تعتبر نموذجاً مثالياً للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية الكبرى ،نظرًا لحجمها ومستوى التنمية الاقتصادية وتعدد اللغات والأديان بجانب تنوع ثقافتها، مشيراً إلى إعجابه الشديد بالنمو والإمكانات التي يتمتع بها سوق التكنولوجيا المالية المصري، حيث ان نظرته للسوق المصري كان العامل الرئيسي في قراره بالانضمام كشريك مؤسس لشركة رمسيس.

وبحسب أحدث إحصائيات البنك الدولي ، تصل نسبة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى 50% من تعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،. ويؤكد ذلك الآفاق الكبيرة المتاحة لشركات التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات جزء كبير من السكان الذين لا يستخدمون خدمات المدفوعات التقليدية ، وتشير تقارير أخرى إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا سيشهد نمواً ملحوظاً على مدار السنوات القادمة، ليصل إلى 3.45 مليار دولار بحلول 2026.

أضاف " كريس": يمتلك السوق المصرية فرصاً كبيرة فيما يتعلق بمستقبل قطاع التكنولوجيا المالية أكثر من التحديات خاصة وأن مصر تعد بوابة للانتشار والتوسع في الاسواق الاخري سواء الافريقية أو في منطقة الشرق الأوسط، ،ولفت أن الشركة تعمل بالفعل داخل مصري مع 8 شركات في مجال التكنولوجيا المالية (حتى قبل إطلاقها الرسمي)، بينما خارج مصر تعاقدت الشركة مع 28 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية سواء في إفريقيا أو دول الخليج العربي.