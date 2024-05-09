إزالة 102 حالة تعد على الأراضي ببني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته، قد وصل إلى 102 حالة تعد( 55 حالة على مساحة 4 أفدنة و18 قيراطا، و47حالة واحدة على مساحة 5524 )، وذلك منذ بدء المرحلة الثالثة في في 20 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 7 مايو الشهر الجاري

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "،تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة ،و تختتم بالمرحلة الثالثة في الــ 9 مايو 2024

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