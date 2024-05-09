محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الحالي 2023/2024، والتي بدأت"أمس" بمختلف المراحل التعليم وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

وأدى طلاب السادس الإبتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والذي يزيد عددهم عن 80 ألف تلميذا وتلميذة في 698 مدرسة ( رسمي وخاص)، بالتزامن مع أداء نحو 146ألف طالباً وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الاعدادي والهندسة والتربية الفنية للثاني الاعدادي داخل 453 مدرسة.

وبالتزامن مع امتحانات الصف الثاني الثانوي بأداء ما يزيد عن 18 ألف طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الرياضية العسكرية خلال 92 مدرسة على مستوى مدارس إدارات التعليم بالمحافظة ، فيما واصل ما يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) خلال 53 مدرسة ثانوي فني على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشة ،تقرير أعده وكيل التعليم هاني عنتر ،أشار خلاله إلى متابعته الامتحانات وتفقده عدد من اللجان بإدارة تعليم ناصر ،وشملت لجان مدرستي بوش الاعدادية بنات الجديدة و الشهيد أحمد محمد كامل بيومي الثانوية بنات ،للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات،ومستوى الأسئلة ومدى وضوحها وجودة الطباعة والالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول ،مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات و القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب وكذلك جميع المشاركين في أعمال الامتحانات

وإطمئن وكيل الوزارة، على دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت، والتي تشمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% ، وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15% ، منوها عن تكليفاته للقائمين على الامتحانات بضرورة توفير حجرة بالدور الأول لطلاب الدمج والحالات المرضية تخفيفا عليهم من الصعود للأدوار العليا ،و الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم مع ضرورة التواصل المستمر بين غرف العمليات بالمديرية والإدارات لتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة

ووجه وكيل التعليم، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المديرية والإدارات التعليمية ، مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس أثناء سير الامتحانات والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية قبل بدء اللجنة من توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان.

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