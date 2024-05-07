زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي

استضافت كلية الزراعة جامعة عين شمس الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي الممول من مشروع بدايتي أكاديمية البحث العلمي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور أشرف بكري الباحث الرئيسي لتحالف المشاريع، وبمشاركة العديد من الجامعات، ومنها: جامعة النيل، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية.

أهداف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي في زراعة عين شمس

يهدف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي إلى تعريف الطلاب والباحثين بمجال البيوتكنولوجي وأهميته المستقبلية، وكيفية عرض تحالف مشاريع البيوتكنولوجي وإمكانيات التمويل والدعم المتاحة للباحثين ، وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال في قطاع البيوتكنولوجيا الزراعية، تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المصرية المختلفة في هذا القطاع الإستراتيجي.

وتضمن الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي العديد من الفعاليات بحضور الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي لقطاع التنمية التكنولوجية، والدكتورة أسماء أبو شادي وكيل كلية البايو تكنولوجي، م. محمود طنطاوي المدير التنفيذي لبرنامج دعم مشروعات التخرج أكاديمية البحث العلمي بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبحضور كثيف ومميز من طلاب الكلية بالبرامج المختلفة.

وعلي هامش الفعاليات تم تقديم محاضرة حول التعريف بجهاز تنمية المشروعات والخدمات المقدمة وألقتها د. داليا مصطفى مدرب معتمد بجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى عرض فيديو عن طلاب مشروع التخرج، وعرض تقديمي للطالبة فاطمة أحمد نشأت رئيس مبادرة باحثون ما قبل التخرج بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وساهم بتنظيم الملتقي كلاً من الدكتورة نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة، د. سماح هاشم الباحث المناوب لتحالف المشاريع ومنسق مشروع التخرج بالبرامج الجديدة.

يذكر أن الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي يأتى في إطار الجهود المبذولة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي وريادة الأعمال في المجالات العلمية الحيوية والإستراتيجية مثل البيوتكنولوجيا الزراعية لخدمة التنمية المستدامة في مصر.