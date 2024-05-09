محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الإنتهاء من مشروعات الخطة الإستثمارية قبل إنتهاء العام المالي الحالي

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية في مختلف مدن المحافظة قبل انتهاء العام المالي الحالي.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ، اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، بالإضافة إلى صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالس المدن متفاوته،حيث وصلت في بعض المدن إلي 90%.

وشدد المحافظ علي سرعة العمل علي حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع مرونة نقل المخصصات المالية من بند إلي آخر لسرعة الانجاز.

وأشار المحافظ إلي استمرار المراكز التكنولوجية في مجالس المدن في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين ،مؤكدا علي أن العمل في المراكز التكنولوجية علي مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعه ،معلنا عن تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية علي قانون التصالح في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

أعلن المحافظ عن التصديق علي توفير 14 جهاز تابلت لصالح وحدات المتغيرات المكانية في مجالس المدن، موجها بتدريب وتأهيل عدد من الموظفين للعمل في وحدات المتغيرات المكانية.



بدوره أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بلغت 446مليون و 647 ألف جنيه.

ووجه الغندور بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل انتهاء العام المالي الحالي طبقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء.

و أضافت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، أنه تم إتاحة الربع الاول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه ، ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث،ليصبح إجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358مليون جنيه.

اشارت أبو الفتوح الى تمويل المرحله الرابعه من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 108 مليون جنيه،مؤكدة علي ان اجمالي المنصرف بلغ 300 مليون جنيه.

كما أشارت أبو الفتوح، إلي أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 107 مليون و619 الف جنيه للعريش، مبلغ 58 مليون و764 ألف جنيه لبئر العبد، مبلغ 65 مليون و441 الف جنيه للشيخ زويد، مبلغ 29 مليون و823 ألف جنيه للحسنة، ومبلغ 14 مليون و509 الف جنيه لنخل، الي جانب مبلغ 168 مليون و817 ألف جنيه للديوان العام.