نائب رئيس جامعة الأزهر يجتمع بعمداء كليات فرع الوجه القبلي

استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني..

اجتمع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي مع عمداء كليات الفرع، بحضور المحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي؛ لبحث تمام استعدادات كليات الفرع لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 م.

وشدد عبدالمالك، على ضرورة ضبط العملية الامتحانية وأدائها على الوجه الأكمل وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة في هذا الشأن.

تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للامتحانات

كما أكد على حتمية تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للامتحانات بأريحية وهدوء، و ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان والتواجد الدائم لأعضاء الكنترولات من السادة أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات، وتواجد أساتذة المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات فى الإطار المسموح به، وتواجد لجان طبية بالكليات؛ تحسبا لأى طارىء صحي أثناء الامتحانات، وضرورة التزام الطلاب والطالبات بالزي المناسب الذي يتماشى مع أعراف وتقاليد جامعة الأزهر العريقة وتوفير لجان بالأدوار الأرضية للطلاب ذوي الإعاقة؛ للتسهيل والتيسير عليهم.

كما وجه بضرورة تشكيل لجنة من كل كلية للإشراف على العملية الامتحانية بكل كلية على حدة؛ لضمان حسن سير العمل أثناء الامتحانات، وظهور النتائج فى الأوقات المقررة وضمان الشفافية والنزاهة حرصا على مصلحة الطلاب.

وتناول الاجتماع ضرورة المتابعة لامتحانات القرآن الشفوي والتي تجرى الكترونيا للعام الثاني للفرق النهائية بالكليات الشرعية ورفع تقارير المتابعة بشكل دوري فى هذا الصدد.

وشدد على نشر التعليمات الخاصة بالامتحانات فى لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية وعلى الصفحة الرسمية لكل كلية.

وفى الختام قدم نائب رئيس الجامعة الشكر للعمداء على مجهوداتهم الكبيرة خلال العام الجامعي، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر.