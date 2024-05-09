الخميس 09 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل  لاعبيه استعدادا للقاء الداخلية بعد قليل لحساب منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .
تشكيل الإسماعيلي جاء كالتالي ...
حارس مرمى .. أحمد عادل
الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد دسوقي ، محمد عمار ،حمدي النقاز .
الوسط .. عماد حمدي ، محمد مخلوف .
أمامهم .. عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي ، نادر فرج.
الهجوم .. باسم مرسي.
على مقاعد البدلاء .. محمد فوزي ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عصام صبحي ،هشام محمد ،حاتم سكر ،أحمد الشيخ ،بشار أشرف ،إيريك تراوري.

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