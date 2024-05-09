أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 24 يسجل 3509 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في الانخفاض للمره الثانيه خلال تعاملات اليوم الخميس 9-5-2024، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية وذلك بعد هبوط حوالي 20 جنيها بالتزامن مع انخفاض الطلب على الذهب في الأسواق ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3070 جنيها، وجاء انخفاض الذهب بعد تراجع سعر الدولار .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يستمر سعر أونصة الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي وفي نطاق تداول ضعيف وذلك قبل صدور بيانات اعانات البطالة الأمريكية اليوم، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكية التي تشهد بعض التضارب بشأن الموعد المناسب لخفض الفائدة.

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تداولات اليوم ولكن بشكل معتدل في ظل تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي أثر بالسلب على تسعير الذهب المحلي، في الوقت نفسه تبقى هناك حيادية من تأثير سعر أونصة الذهب العالمي على السعر المحلي.

انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم الخميس حول المستوى 2310 دولار للأونصة لتشير مؤشرات الزخم إلى حيادية في حركة الذهب وعدم تأثير اتجاه محدد على التداولات حالياً، مما يعني أن المعدن النفيس في انتظار حافز جديد ليحدد توجهه خلال الفترة القادمة.

أما عن السعر المحلي:

وسع سعر الذهب المحلي من تراجعه تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 خلال تداولات اليوم وذلك بسبب تراجع سعر الصرف، ليسجل أدنى مستوى حالياً عند 3070 جنيه للجرام، في حال استمرار تراجع السعر يستهدف المستوى 3050 جنيه للجرام، والذي قد يوقف حركة هبوط السعر.

تأرجحت أسعار الذهب في نطاق ضيق، خلال تعاملات الخميس المبكرة، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أميركية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تخفيضات في أسعار الفائدة.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2314.26 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2321 دولارا.