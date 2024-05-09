سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 9-5-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 9-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.06 جنيه للشراء و154.08 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 148.90 جنيه للشراء و154.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.06 جنيه للشراء.

154.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.88 جنيه للشراء.

154.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.90 جنيه للشراء.

154.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149.03 جنيه للشراء.

154.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

153.60 جنيه للشراء.

153.95 جنيه للبيع.

تحرك الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات المنافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية بحثا عن مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

في الوقت نفسه أدى التركيز على الفجوة الهائلة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى مساعدة العملة الأميركية على تحقيق بعض المكاسب مقابل الين.

فقد ارتفع الدولار ببطء أمام الين، بعد أن انخفض أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022.

وتلقى الين دفعة طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد صدور ملخص آراء بنك اليابان المركزي من اجتماعه في أبريل، والذي أظهر أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة وتقليل مشتريات البنك من السندات في نهاية المطاف. ولكن هذا التحرك لم يستمر كثيرا. وأدى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي والاتجاه النزولي المفاجئ في نمو الوظائف بالولايات المتحدة إلى زيادة رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ولكن لا تزال هناك فجوة بين العائدات المنخفضة للغاية في اليابان وتلك في الولايات المتحدة.

ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن علامات تشير إلى أن التضخم قد استأنف اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.