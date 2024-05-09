تقارير تكشف عن حجم الإمدادات الأمريكية من الأسلحة لإسرائيل

للمرة الأولى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شروطا علنية على إمدادات السلاح لإسرائيل وتجميد إرسال أنواع محددة من الأسلحة إن شنت هجوما على مدينة رفح التي يتكدس فيها أكثر من مليون نازح فلسطيني، وذلك في قرار مثّل صدمة لتل أبيب.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لإسرائيل، وينتقد مسؤولون أميركيون بارزون تل أبيب بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين بغزة، إذ خلفت الحرب عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء.

ما الأسلحة التي تم تجميدها ؟

وتفصيلا، جمدت الولايات المتّحدة إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعد تخطيط اجتياح رفح، وقوام تلك الصفقة:

1800 قنبلة زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات).

1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوغراما).

الدعم العسكري لإسرائيل

منذ 7 أكتوبر الماضي، قدمت أميركا ما يقرب من 21 ألف ذخيرة موجهة إلى إسرائيل استخدمت نصف كميتها في غزة.

ونقلت واشنطن الأسلحة جوا مباشرة واستندت مرتين إلى قواعد الطوارئ لتجاوز موافقة الكونغرس.

أرسلت إدارة بايدن إلى إسرائيل:

قنابل "إم.كيه-82 ".

ذخائر الهجوم المباشر "كيه.إم.يو-572 ".

قنابل "إف.إم. يو-139".

200 طائرة ضمن الجسر الجوي الأميركي محملة بالسلاح والمركبات المصفحة.

نحو 10 آلاف طن من السلاح والمعدات الأميركية.

مركبات مدرعة وأسلحة ومعدات حماية شخصية وأخرى طبية وذخيرة.

25 مقاتلة "F35".

25 مقاتلة "F-15 AI".

12 طائرة أباتشي.

230 طائرة شحن.

20 سفينة محملة بالأسلحة لإسرائيل.

قنابل وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة فضلا عن معدات قتالية للجنود.

مروحيات هجومية "أباتشي".

في 2 ديسمبر، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، زوّدت أميركا إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة.

قنابل خارقة للتحصينات "بي إل يو-109".

57 ألف قذيفة مدفعية، و5 آلاف قنبلة من طراز Mk82"، و5400 قنبلة برؤوس حربية "Mk84" ، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير "GBU-39"، ونحو 3 آلاف قنبلة "جدام"، وعشرات المقاتلات "إف- 35" و"إف- 15" وطائرات أباتشي.