متظاهرون يضيقون الخناق على نتنياهو ويغلقون شوارع تل أبيب.. فيديو

خرج مئات الإسرائيليين في ليلة الإثنين، وهو اليوم الأخير من عيد الفصح اليهودي، إلى شوارع تل أبيب مطالبين الحكومة بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة في الشوارع كتبوا عليها نداءً للحكومة الإسرائيلية "رفح يمكن أن تنتظر، ولكن ليس الرهائن"، وأشعلوا النيران وأغلقوا شوارع عدة.

وخرجت مظاهرات داعمة لغزة في عواصم ومدن حول العالم، مع دعوات في تل أبيب لعقد صفقة تبادل جديدة.



وجاءت الاحتجاجات وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل وحماس لقبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة.

وعاد وفد من حماس من القاهرة إلى الدوحة لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الجديد وسط تهديد إسرائيل بشن هجوم على مدينة رفح.

اقتحام مدن فلسطينية

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، وداهم جيش الاحتلال عددًا من المنازل فيها دون اعتقالات حتى الآن.



اقتحام الخليل وطولكرم



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عنبتا شرق طولكرم ومدينة الخليل.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية قوامها أربع آليات البلدة من منطقة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، مضيفة أن الآليات جابت شوارع البلدة وتمركزت على طول الشارع الرئيسي وشارع السكة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة محل تجاري لبيع المفروشات في المنطقة بعد خلع بوابته يعود للمواطن مروان السدلة وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وداهموا منزل المواطن عبد الله السدلة في منطقة الواد في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى لحظة إعداد الخبر.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل، بعدد من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة، وداهمت عددًا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في باب الزاوية، وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.